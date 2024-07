Onde assistir a Juventude x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com nove pontos, o Juventude vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados. Já o Vitória ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados. Ainda sem vencer no torneio nacional, o time baiano registra dois empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 9%.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma sete vitórias, contra quatro do Vitória, além de sete empates. No último encontro, válido pela Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Lucas Freitas , Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi (Luan) e Iury Castilho; Matheusinho, Osvaldo (Alerrandro) e Janderson.

Desfalques

Juventude

Zé Marcos cumprirá suspensão, enquanto Jean Carlos e Renan estão no DM.

Vitória

Everaldo, Léo Gamalho, Rodrigo Andrade, Bruno Uvini, Mateus Gonçalves, Dudu e Daniel Jr estão fora.

Quando é?