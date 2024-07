Onde assistir a Juventude x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, o Vasco entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com sete pontos, a equipe está a um do Grêmio, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Juventude, no meio da tabela, com 10 pontos, vem de derrota para o RB Bragantino por 2 a 1 na última rodada. Em 22 jogos disputados entre os clubes, o Cruzmaltino soma sete vitórias, contra cinco do Juventude, além de 10 empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Nenê; Marcelinho, Gilberto e Lucas Barbosa.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Victor Luís (Lucas Piton); Zé Gabriel, JP (Sforza) e Galdames; Rossi (David), Adson e Clayton.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Payet, Praxedes e Rojas estão machucados, enquanto Vegetti cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS