Onde assistir a Juventude x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (29), às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Vitória por 1 a 0 na última rodada, o Juventude, com 32 pontos, volta a campo em busca da recuperação. Sem o técnico Jair Ventura, suspenso, a equipe será comandada por Gerson Ramos.

Por outro lado, o RB Bragantino, também com 32 pontos, não vence há dois jogos: empatou com o Internacional por 2 a 2 e perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0. Luan Cândido, com torção no tornozelo direito, será substituído por Luan Cândido.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Abner), Lucas Freitas, Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Marcelinho, Edson Carioca (Mandaca) e Gilberto.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado (Jadsom), Lucas Cunha, Pedro Henrique e Guilherme (Luan Cândido); Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Juventude

Jair Ventura, Zé Marcos e Lucas Barbosa vão cumprir suspensão, enquanto Jean Carlos, Diego Gonçalves, Edson Carioca, Caíque e Danilo Peixoto estão lesionados.

RB Bragantino

Nathan Mendes segue em transição, enquanto Thiago Borbas e Juninho Capixaba estão lesionados.

Quando é?