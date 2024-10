Onde assistir a Juventude x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados no Brasileirão, o Juventude busca a recuperação. Em 14º lugar, com 34 pontos, a equipe gaúcha busca se afastar da zona de rebaixamento.

"Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Palmeiras, mas a gente foi bem, contra grandes equipes também. Vencemos o Botafogo, que é o líder, vencemos jogos importantes, o Flamengo também. Que a gente possa fazer um grande jogo. A rodada não foi muito boa para gente, então temos que fazer a nossa parte e volta tudo como estava.", afirmou o técnico Jair Ventura.

Do outro lado, o Palmeiras, na vice-liderança, com 57 pontos, mira a vitória para reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Botafogo, que empatou com o Criciúma por 1 a 1 na rodada. Nos últimos nove jogos disputados, o Verdão soma seis vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

Desfalques

Juventude

Caíque e Thiaguinho estão no DM, enquanto Gilberto cumprirá suspensão.

Palmeiras

Gabriel Menino está suspenso. Já Piquerez, Maurício e Bruno Rodrigues estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 20 de outubro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS