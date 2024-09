Onde assistir a Juventude x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Internacional se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Juventude volta suas atenções para o Brasileirão. Com 28 pontos, a equipe vem de derrota para o Atlético-GO por 2 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Internacional, que ocupa o meio da tabela com 29 pontos, empatou por 2 a 2 com o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão. Para o confronto fora de casa, o técnico Roger Machado não poderá contar com Mercado e Rogel, que estão suspensos. No entanto, Rochet e Vitão retornam ao time titular.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Luís Oyama (Dudu Vieira), Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes (Nathan), Vitão, Robert Renan (Igor Gomes) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho (Alan Patrick); Wesley e Borré.

Desfalques

Juventude

Nenê e Zé Marcos estão suspensos, enquanto Lucas Freitas, Mandaca, Thiaguinho, Gabriel Taliari e Gilberto estão no DM.

Internacional

Rogel e Mercado estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS