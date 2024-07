Onde assistir a Juventude x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RS) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas consecutivas - diante do Bahia por 2 a 0 e do Fortaleza por 2 a 1 -, o Juventude volta a campo em busca da reabilitação no Brasileirão. Com 16 pontos, a equipe registra um aproveitamento de 41% no torneio.

Por outro lado, o Grêmio continua na zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados. Nos últimos três jogos, a equipe de Renato Portaluppi empatou com o Palmeiras por 2 a 2 e com o Atlético-GO por 1 a 1, além de vencer o Fluminense por 1 a 0

Em 135 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 70 vitórias, contra 23 do Juventude, além de 42 empates. No último encontro, válido pela final do Campeonato Gaúcho de 2024, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Rafael Cabral; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Pepê; Cristaldo, Pavón e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Juventude

Edson Carioca e Marcelinho seguem no departamento médico.

Grêmio

Rodrigo Ely cumprirá suspensão, enquanto Diego Costa está lesionado. Já Soteldo está disputando a Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Marcelo Carvalho e Daniel Paulo Ziolli (assistentes), Lucas Paulo Torezin (quarto árbitro), Rodrigo DAlonso (VAR)