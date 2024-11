Onde assistir a Juventude x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo sair do Z-4, o Juventude recebe o Fortaleza na noite deste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos, o Juventude anunciou a demissão de Jair Ventura, e agora será comandado por Fábio Matias. O Alviverde está na 18ª posição, com 34 pontos, e busca a vitória para continuar firme na luta para deixar a zona de rebaixamento.

Já o Fortaleza não ganha há três rodadas (uma derrota e dois empates) e se afastou da luta pelo título. O Tricolor é o terceiro colocado, com 57 pontos, e quer voltar a ganhar para permanecer no G-4.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes, com 2 vitórias do Juventude, 8 do Fortaleza, além de 9 empates. No último encontro, o Tricolor ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Ewerthon, Zé Marcos, Danilo Boza; João Lucas, Luís Oyama, Ronaldo, Alan Ruschel, Mandaca (Jean Carlos); Gilberto, Edson Carioca.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Felipe Jonatan, Zé Welison, Emmanuel Martínez, Pikachu (Mancuso), Pochettino, Moisés, Lucero.

Desfalques

Juventude

Nenê cumpre suspensão.

Fortaleza

Sasha está no departamento médico.

Quando é?