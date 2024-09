Onde assistir a Juventude x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Fluminense se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Juventude volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com duas derrotas consecutivas, a equipe permanece com 29 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, time que atualmente fecha a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Por outro lado, o Fluminense, com 27 pontos, busca se distanciar da zona de rebaixamento. Nos últimos três jogos, o Tricolor empatou sem gols com o Corinthians e conquistou vitórias por 2 a 0 sobre o Atlético-MG e o São Paulo.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

Desfalques

Juventude

Rodrigo Sam, Danilo Peixoto, Caíque e Gabriel Taliari estão no DM.

Fluminense

Lelê, Diogo Barbosa e Ignácio seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS