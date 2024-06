Onde assistir a Juventude x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com cinco vitórias e dois empates no Brasileirão, o Flamengo busca se manter na liderança. Com 24 pontos e um aproveitamento de 72%, o Rubro-Negro segue com uma longa lista de desfalques. Na última rodada, o time e Tite venceu o Fluminense por 1 a 0.

Do outro lado, o Juventude vem de derrota para o Palmeiras por 3 a 1. A equipe ocupa o meio da tabela, com 13 pontos. Até aqui, foram três vitórias, quatro empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Juventude: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques

Juventude

Zé Marcos e Gabriel estão suspensos, enquanto Marcelinho está machucado.

Flamengo

Bruno Henrique, Cebolinha e Igor Jesus estão machucados, enquanto Varela, Viña, De la Cruz, Arrascaeta e Pulgar estão disputando a Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Marcelo Carvalho e Rafael Trombeta (assistentes), Fabiano Monteiro (quarto árbitro), Charly Wendy (VAR)