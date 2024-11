Onde assistir a Juventude x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo de desesperados, Juventude e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Após empatar em clássico, o Juventude ganhou forças para seguir lutando contra o rebaixamento. O Alviverde está na 15ª posição, com 38 pontos.

Já o Cuiabá está em situação completamente delicada. Na 19ª colocação com 29 pontos, o Dourado precisa vencer os próximos compromissos, além de torcer por resultados dos rivais para escapar do descenso.

As equipes já se enfrentaram 7 vezes, com 4 vitórias do Cuiabá, além de 3 empates. No último encontro, o empate por 0 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Clayson e Isidro Pitta.

Desfalques

Juventude

Rodrigo Sam e Edson Carioca estão no departamento médico, enquanto João Lucas cumpre suspensão.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?