Onde assistir a Juventude x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Depois de confirmar a permanência na Série A, o Juventude volta a campo na última rodada buscando a classificação para a Copa Sul-Americana. Em 13º lugar, com 45 pontos, a equipe gaúcha precisa vencer para confirmar a vaga.

"Missão cumprida, eu não tenho nem palavras para falar sobre essa permanência. Merecemos pelo ano que fizemos e o grupo que a gente tem. Só agradecer o carinho da torcida que veio aqui também Eu quase parando e consegui ajudar manter o Ju onde ele merece. Quem sabe conseguir disputar uma Sul-Americana, que vai ser algo incrível", afirmou Nenê.

Por outro lado, o Cruzeiro precisa vencer e torcer para o tropeço do Bahia, que enfrenta o já rebaixado Atlético-GO. No momento, a Raposa ocupa a nona posição, com 49 pontos e aproveitamento de 44% no Brasileirão. Em 37 jogos disputados no torneio, a equipe mineira soma 13 vitórias, 10 empates e 14 derrotas.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas (Zé Marcos) e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz (Tevis).

Desfalques

Juventude

Edson Carioca, Caíque e Danilo Peixoto estão machucados.

Cruzeiro

Lucas Villalba, Walace, Matheus Henrique, Álvaro Barreal, Kaio Jorge e Juan Dinenno estão no DM, enquanto Zé Ivaldo e Marlon vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Goiânia, GO

