Onde assistir a Juventude x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Criciúma entram em campo na noite deste sábado (27), a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três partidas, o Juventude estacionou na 12ª posição, com 21 pontos marcados. O Alviverde terá os retornos de Rodrigo Sam e Jadson, enquanto Zé Marcos e João Lucas são desfalques certos.

Do outro lado, o Criciúma também não atravessa um bom momento. O Tigre não ganha há cinco rodadas e foi para o 15º lugar, com 18 pontos. O time, entretanto, não possui baixas para o duelo.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 25 vezes, com 10 vitórias do Juventude, 7 do Criciúma, além de 8 empates. No último confronto, igualdade por 1 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto, Newton, Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Eder e Arthur Caíke.

Desfalques

Juventude

Zé Marcos e João Lucas cumprem suspensão.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Leandro Matos Feitosa (assistentes), Lucas Canetto Bellote (quarto árbitro), Carlos Eduardo Nunes Braga (VAR)