Onde assistir a Juventude x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após eliminar o Fluminense e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Juventude volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há cinco rodadas, com três empates e duas derrotas, a equipe busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Botafogo, que foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil, está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2024. Na liderança, com 43 pontos, o Alvinegro goleou o Atlético-GO por 4 a 1 na última rodada.

Provável escalação

Juventude: Mateus Claus; João Lucas (Ewerton), Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Tiaguinho, Jadson, Jean Carlos; Erick Farias, Edson, Ronie Carrillo.

Botafogo: John; Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto (Thiago Almada); Savarino (Igor Jesus) e Tiquinho Soares.

Desfalques

Juventude

Caique rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e está fora até o fim da temporada. Já Gabriel, Lucas Barbosa e Mandaca estão suspensão.

Botafogo

Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Júnior Santos seguem no DM, enquanto Tchê Tchê, expulso contra o Atlético-GO, cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS