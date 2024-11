Onde assistir a Juventude x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 33ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo sair do Z-4, o Juventude enfrenta o Bahia na noite deste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Há seis jogos sem vencer, o Juventude entrou na zona de rebaixamento e está em 18º lugar, com 34 pontos. O Alviverde sabe que precisa ganhar para não ficar em situação ainda mais delicada no campeonato.

Sétimo colocado com 46 pontos, o Bahia também vive má fase e também vive jejum de seis partidas. O Tricolor baiano sonha em participar da Libertadores na próxima temporada e, para isso, precisa se recuperar.

As equipes já se enfrentaram 17 vezes, com 5 vitórias do Juventude, 5 do Bahia, além de 7 empates. No último encontro, o Tricolor ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo, Jadson, Mandaca (Nenê); Lucas Barbosa, Edson Carioca (Erick Farias) e Gilberto.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Acevedo (Thaciano), Cauly e Everton Ribeiro; Lucho Rodríguez e Ademir (Everaldo).

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?