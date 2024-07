Onde assistir a Juventude x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (16), no Estádio Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 na última rodada, o Atlético-MG busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para seguir em recuperação no Brasileirão. No momento, ocupa o meio da tabela, com 21 pontos.

Do outro lado, o Juventude chega embalado com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Internacional. No Brasileirão, a equipe ocupa a 13ª posição, com 19 pontos, e vem de vitória sobre o Grêmio por 3 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso (Rabello) e Arana; Otávio, Alan Franco e Scarpa; Vargas (Bernard), Paulinho e Hulk.

Desfalques

Juventude

Edson Carioca, Marcelinho, Danilo Boza e Zé Marcos seguem no DM.

Atlético-MG

Battaglia cumprirá suspensão, enquanto Rubens, Maurício Lemos, Alisson, Zaracho, Everson e Mariano estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 16 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha - Brasília, DF

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro), Fabricio Vilarinho e Carlos Henrique Alves (assistentes), Marcello Ruda (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)