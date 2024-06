Onde assistir a Juventude x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas do Brasileirão, com dois empates e uma derrota, o Juventude busca a recuperação para se afastar do risco de rebaixamento. Com seis pontos, a equipe está a um do Corinthians, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Atlético-GO, com quatro pontos, está na zona de rebaixamento. Após uma sequência de quatro derrotas e um empate no torneio nacional, o Dragão finalmente conquistou sua primeira vitória na última rodada, ao vencer o Vitória por 2 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz e Vagner Love.

Desfalques

Juventude

Jean Carlos, Gabriel Taliari, Kleiton e Renan estáo no DM.

Atlético-GO

Luiz Fernando cumprirá suspensão, enquanto Bruno Tubarão segue machucado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 5 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (assistentes), Paulo Henrique de Melo (quarto árbiro), Rodrigo DAlonso (VAR)