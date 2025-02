Onde assistir a Juazeirense x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Adauto Morais; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juazeirense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Adauto Morais, pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Jacobina por 2 a 0 no Campeonato Baiano, o Juazeirense volta suas atenções para a disputa do Nordestão em busca da primeira vitória. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo América-RN por 2 a 1. Já o Bahia, na liderança, com três pontos, goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0.

Prováveis escalações

Juazeirense: Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo (Rezende) e Fredi; Acevedo, Sidney (Jota) e Rodrigo Nestor; Tiago, Everaldo (Willian José) e Erick Pulga.

Mais artigos abaixo

Bahia: Igor Leonardo; Jhunior Santos, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos e Gutierrez; Alexsandro, Guilherme e Patrick.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Iago Borduchi e Michel Araujo estão machucados.

Quando é?