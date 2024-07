Onde assistir a Ituano x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 12 pontos, o Ituano entra em campo pressionado em busca da recuperação. A equipe vem de uma sequência de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados.

Do outro lado, o Vila Nova está na vice-liderança da Série B, com 28 pontos, quatro a menos que o líder Santos. A equipe vem de empate com o Peixe por 1 a 1 e derrota para a Ponte Preta por 2 a 0 nos últimos dois jogos.

Prováveis escalações

Ituano: Saulo; Marcinho (Léo Oliveira), Claudinho, Wálber e Izidoro; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Vinícius Paiva, Salatiel e Zé Eduardo (Neto Berola).

Vila Nova: Dênis Júnior; Quintero, Marcondes (Guilherme Lacerda) e Rhuan; Ralf, Cristiano e Arilson; Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Jemmes cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 26 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior - Itu, SP