Onde assistir a Ituano x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (28), no Estádio Novelli Júnior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0, o Ituano busca emplacar o segundo triunfo consecutivo na Série B. Na zona de rebaixamento, com 34 pontos, a equipe está a dois do CRB, primeira equipe fora do Z-4. Já o Santos, com 59 pontos, está na briga pela liderança. Até o momento, o Peixe registra 17 vitórias, oito empates e oito derrotas. Aproveitamento de 59%.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.

Santos: Diógenes; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Santos

Jair, Luan Peres e Miguelito seguem no DM.

Quando é?