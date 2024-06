Onde assistir a Ituano x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Paysandu entram em campo na noite deste sábado (15), a partir das 15h30 (de Brasília), no Novelli Júnior, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de duas derrotas consecutivas, O Ituano segue no Z-4, ocupando o 18º lugar, com 6 pontos. O Rubro-Negro vive crise, mas sabe que precisa vencer para ganhar força na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado o Paysandu também perdeu o jogo passado e se manteve na 16ª posição, com 8 pontos. O Papão quer o triunfo para continuar fora do Z-4 e subir na tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Walber, Claudinho e Eduardo Diniz; Miquéiras, Eduardo Person e José Aldo; Thonny Anderson, Vinícius Paiva e Leozinho.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Juninho; Esli Garcia, Nicolas e Ruan Ribeiro.

Desfalques

Ituano

Jean Pyerre está no departamento médico.

Paysandu

Edinho, Val Soares e Robinho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 15 de junho de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Novelli Junior, Itu - SP

Arbitragem: Fabio Augusto Santos Sa Junior (árbitro), Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Daniel Vidal Pimentel (assistentes), Lucas Canetto Bellote (quarto árbitro) e Elmo Alves Resende Cunha (VAR)