Onde assistir a Ituano x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ituano encara o Mirassol na tarde deste sábado (7), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o Ituano segue dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 22 pontos. O Rubro-Negro quer contar com o fator casa para voltar a vencer.

O Mirassol, por sua vez, é o vice-líder com 42 pontos. A equipe amarela ganhou o jogo anterior e busca um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho, Guilherme Lazaroni; Miqueias, Rodrigo, Bruno Xavier, José Aldo, Vinicius Paiva; Thonny Anderson.

Mirassol: Vanderlei; Zeca, Luiz Otávio, João Victor, Lucas Ramon; Iury Castilho, Rodrigo Andrade, Danielzinho; Gabriel, Dellatorre, Fernandinho.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Novelli Júnior, Itu - SP