Onde assistir a Ituano x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Guarani se enfrentam na tarde deste sábado (5), a partir das 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o Ituano está na 19ª posição, com 28 pontos. O Rubro-Negro sabe que precisa vencer para seguir na luta contra o rebaixamento e terá a torcida em seu favor.

Do outro lado, o Guarani empatou na partida passada e segue na lanterna, com 25 pontos. Assim como o rival, o Bugre ainda sonha em deixar o Z-4 e não pode mais desperdiçar pontos.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano e Kauan Richard; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.

Guarani: Pegorari; Heitor (Pacheco), Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Matheus Bueno, Pierre e Estevão; João Victor, Marlon Maranhão e Caio Dantas.

Desfalques

Ituano

Zé Eduardo, Salatiel, Eduardo Diniz, Zé Carlos e Lipe Gadol stão todos no departamento médico.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?