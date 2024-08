Onde assistir a Ituano x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ituano recebe o Goiás na tarde deste sábado (24), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de vencer dois jogos consecutivos, o Ituano perder na partida passada e acabou caindo para o 18º lugar, com 19 pontos. O Rubro-Negro sabe que precisa voltar a ganhar para continuar brigando contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Goiás não perde há quatro partidas e subiu para o sétimo lugar, com 32 pontos. O Esmeraldino sabe que precisa vencer para permanecer perto do G-4.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Luiz Gustavo, Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miquéias, José Aldo; Bruno Xavier, Thonny Anderson, Vinícius Paiva.

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, David Braz e Sander (DG); Aloísio, Marcão e Rafael Gava; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Juninho e Ángelo Rodríguez estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Novelli Júnior, Itu - SP