Onde assistir a Ituano x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (04), no Estádio Novelli Júnior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confronto direto contra o rebaixamento, Ituano e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 21h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela 35ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em sua luta contra a degola, o Ituano acumula 34 pontos e está a quatro pontos da Ponte Preta, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, o time foi derrotado pelo Santos por 2 a 0. O CRB, por sua vez, tem 36 pontos e tenta se recuperar após sofrer duas derrotas consecutivas na Série B.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano, Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo, Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia, Ryan (Willian Formiga); Falcão, João Pedro, Chay; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Ituano

Eduardo Person, Zé Eduardo, Eduardo Diniz, Zé Carlos e Lipe Gadol estão no departamento médico.

CRB

Gegê está suspenso.

Quando é?