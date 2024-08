Onde assistir a Ituano x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Chapecoense entram em campo na tarde deste sábado (3), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de mais uma derrota sofrida, o Ituano segue na 19ª posição, com 13 pontos marcados. O Rubro-Negro precisa vencer urgentemente para lutar contra o rebaixamento.

Do outro lado, a Chapecoense vive situação semelhante, já que também perdeu o jogo passado e está em 17º lugar, com 19 pontos. A Chape será comandada por Tcheco, que fará a sua estreia como treinador do clube.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Walber, Claudinho e Eduardo Diniz; Miquéiras, Eduardo Person e José Aldo; Thonny Anderson, Vinícius Paiva e Leozinho.

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Mancha, Habraão, Bruno Leonardo e Maílton; Rafael Carvalheira, Auremir e Boschetti; Marcinho, Giovanni Augusto e Thomás.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Rodrigo Moledo está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Novelli Júnior, Itu - SP