Onde assistir a Ituano x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Ceará se enfrentam na tarde deste sábado (19), a partir das 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Penúltimo colocado com 31 pontos, o Ituano perdeu a partida passada. O Rubro-Negro sabe que não pode mais tropeçar se ainda quiser sonhar em escapar do rebaixamento.

O Ceará, por outro lado, vem de vitória e está na sétima posição, com 48 pontos. O Vozão também quer ganhar para seguir com chances de alcançar o G-4.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho, Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miqueias, Xavier; Bruno Xavier, Vinícius Paiva, Thonny Anderson.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe, Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lourenço, Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga, Saulo Mineiro.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?