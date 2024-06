Onde assistir a Ituano x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Brusque entram em campo na noite deste sábado (22), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, o Ituano empatou a partida passada e segue dentro da zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, com 7 pontos. O Rubro-Negro tem dúvidas quanto as condições de Léo Oliveira e Vinícius Paz.

Já o Brusque é o 17º colocado, com 10 pontos. A equipe catarinense vem de empate dentro de casa e agora tenta se recuperar na competição longe dos seus domínios.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Matheus Aluisio), Marcel, Claudinho e Vinícius Poz (Vitão); José Aldo, Miqueias, Rodrigo e Vinícius Paiva; Thonny Anderson e Yann Rollim.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace Reis e Alex Ruan; Dentinho, Marcos Serrato, Rodolfo Potiguar e Olavio; Diego Mathias e Dionísio.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Novelli Júnior, Itu - SP

Arbitragem: Marcio dos Santos Oliveira (árbitro), Eduardo Goncalves da Cruz e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (assistentes), Thiago Lourenço de Mattos (quarto árbitro) e Philip Georg Bennett (VAR)