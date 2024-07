Onde assistir a Ituano x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há seis jogos na Série B, com quatro derrotas e dois empates, o Ituano busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, a equipe está na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos conquistados.

Do outro lado, o Botafogo-SP, no meio da tabela, com 17 pontos e um aproveitamento de 47%, chega embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos na Série B 2024.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Vinicius Paiva, Salatiel e Leozinho.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Jean Victor; Fillipe Soutto, Carlos Manuel e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alex Sandro e Leandro Pereira.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Matheus Barbosa e Thalles estão no DM, enquanto Emerson Negueba, cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior - Itu, SP

Arbitragem: Kleber Ariel (árbitro), Roberto Rivelino e Denise Akemi (assistentes), Gabriel Furlan (quarto árbitro), Rodrigo Batista (VAR)