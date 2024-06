Onde assistir a Ituano x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (02), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Avaí se enfrentam neste domingo (02), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela oitava rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela TV Brasil, no pay-per-view pelo Premiere e no YouTube pelo canal GOAT (veja a programação completa).

Na luta para se afastar do risco de rebaixamento, o Ituano, com seis pontos e um aproveitamento de 28% na Série B, volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, a equipe venceu a Ponte Preta por 2 a 0.

Do outro lado, o Avaí está na briga pelo G-4. Com 13 pontos, o Leão da Ilha chega embalado com quatro vitórias consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Wálber, Claudinho e Eduardo; Miquéias, Leozinho, Vinícius Paiva e Rodrigo; Eduardo Person e Thonny Anderson.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Alan Costa, Tiago Pagnussat e Mário Sérgio; Judson, Zé Ricardo, Giovanni e Willian Maranhão; Maurício Garcez e Hygor.

Desfalques

Ituano

Zé Carlos, Pablo Diogo e Lipe Gadol estão machucados.

Avaí

Gustavo Vilar, Pedro Castro, Judson e Willian Pottker estão lesionados.

Quando é?