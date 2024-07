Onde assistir a Ituano x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Ituano entra em campo pressionado pela vitória após duas derrotas consecutivas na Série B. Já o América-MG, na terceira posição, com 27 pontos, quer se manter no G-4. Nos últimos três jogos, foram dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Ituano: Saulo; Léo Oliveira, Marcel, Wálber e Kauan Leal; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Zé Eduardo, Vinícius Paiva e Salatiel.

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho, e Moisés; Fabinho, Felipe Azevedo (Vítor Jacaré) e Brenner.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior - Itu, SP