Onde assistir a Ipswich Town x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Donos da casa buscam deixar a zona do rebaixamento, enquanto os Citizens tentam voltar a briga pelas primeiras posições da Premier League

Ipswich e Manchester City se enfrentam neste domingo (19), às 13h30 (de Brasília), no Portman Road pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Promovido à elite inglesa na última temporada, o Ipswich Town ocupa a 18ª colocação com 16 pontos, estando dentro da zona de rebaixamento. Apesar disso, o time de Kieran McKenna mostrou ser capaz de surpreender grandes adversários, como nas vitórias por 2 a 0 sobre o Chelsea e 2 a 1 sobre o Tottenham. No entanto, a derrota para o Brighton por 2 a 0 na última rodada expôs a fragilidade ofensiva e a necessidade de ajustes defensivos para enfrentar o atual campeão. Uma vitória neste domingo pode tirar o Ipswich do Z3, mas o time depende de uma combinação de outros resultados para isso.

Após empatar em 2 a 2 com o Brentford, o Manchester City quer retomar o caminho das vitórias para seguir na briga pelas primeiras colocações. Sexto colocado com 35 pontos, o time de Pep Guardiola aposta na inspiração de Erling Haaland, que nesta semana renovou contrato com o clube até 2034. O norueguês, que já marcou um hat-trick contra o Ipswich na atual temporada, é a grande esperança para conduzir os Citizens a mais um triunfo, mesmo com o desafio de lidar com desfalques importantes e um calendário cheio.

Prováveis escalações

Ipswich: Walton; Woolfenden, Godfrey, Greaves; O'Shea, Cajuste, Morsy, Davis; Hutchinson, Delap e Philogene. Técnico: Kieran McKenna

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Desfalques

Ipswich

Kalvin Phillips (impedido por uma cláusula contratual de atuar contra o ex-clube), Conor Chaplin (lesão no joelho), Chiedozie Ogbene (lesão no tendão de Aquiles), Axel Tuanzebe (lesão na coxa) e Sammie Szmodics (problema no tornozelo) estão fora. Omari Hutchinson, recuperado de lesão na virilha, vira opção.

Manchester City

Rodri (lesão no ligamento cruzado), Oscar Bobb (lesão na perna), Rúben Dias (panturrilha) e John Stones (pé) desfalcam o time. De saída do clube, Kyle Walker não foi relacionado.

Quando é?