Onde assistir a Internacional x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Vitória se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Internacional, com 42 pontos, mantém-se na briga pelo G-6. Bruno Tabata, recuperado de lesão, deve estar à disposição do técnico Roger Machado. O Vitória, por sua vez, luta contra o rebaixamento e soma 28 pontos, mesma pontuação do Corinthians, equipe que abre o Z-4.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré.

Mais artigos abaixo

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro.

Desfalques

Internacional

Mercado, Ivan e Lucca e Rogel estão machucados.

Vitória

Camutanga, Caio Vinícius, PK e Willean Lepo estão lesionados.

Quando é?