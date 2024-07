Onde assistir a Internacional x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo (7), às 18h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view, com narração de Jader Rocha e comentários de Eric Faria e Ramon Motta (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 19 pontos, o Internacional busca reencontrar o caminho da vitória após uma derrota e dois empates nos últimos três jogos disputados. A partida marca o reencontro do Colorado com a sua casa, o Beira-Rio, depois de loongos meses fechado.

Já o Vasco chega animado após a boa vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 na última rodada. Com 14 pontos, o Cruzmaltino quer se afastar da zona de rebaixamento. No momento, está a dois do Corinthians, equipe que fecha o Z-4

Mais artigos abaixo

"A gente não merece estar no Z-4. Estamos trabalhando muito para isso, a gente tem se esforçado muito para sair cada vez mais do Z-4, e eu acho que a gente tem equipe para brigar lá em cima. Mas temos que ter cautela. É continuar trabalhando para a gente ir buscar passo a passo.", afirmou o técnico interino Rafael Paiva.

"O mais importante é o Vasco jogar, voltar ao DNA do que é o Vasco, do que a gente acredita que seja, e ir pontuando", completou.

Prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Igor Gomes (Bustos), Mercado, Robert Renan (Vitão) e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Alan Patrick e Alario.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo, Victor Luís, Mateus Carvalho, Sforza (Zé Gabriel), JP, Adson, Rayan (Puma ou Rossi) e Vegetti.

Desfalques

Internacional

Rochet, Borré e Enner Valencia estão disputando a Copa América, enquanto Thiago Maia, Aránguiz, Ivan e Lucca estão lesionados.

Vasco

Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Arbitragem: Gustavo Ervino (árbitro), Thiaggo Americano e Gizeli Casaril (assistentes), Luiz Augusto Silveira (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)