Onde assistir a Internacional x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para os playoffs da Copa Sul-Americana, o Internacional volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 10 pontos, o Colorado empatou com o Atlétigo-GO por 1 a 1 e venceu o Cuiabá por 1 a 0 nos últimos dois jogos do torneio.

Por outro lado, o São Paulo busca manter a invencibilidade no Brasileirão após quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na briga pelo G-4, o Tricolor soma 13 pontos, três a menos que o líder Botafogo, que venceu o Fluminense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Fabricio, Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Robert Renan, Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique, Aránguiz (Mauricio), Alan Patrick, Wesley, Alario.

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas, Luciano e Calleri.

Desfalques

Internacional

Mercado cumprirá suspensão, enquanto Ivan está lesionado. Rochet, Enner Valencia e Rafael Borré estão defendendo suas respectivas seleções.

São Paulo

Rafael e Bobadilla estão defendendo seleções brasileira e paraguaia, respectivamente.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciúma, SC

Arbitragem: Braulio da Silva (árbitro), Alex dos Santos e Thiaggo Americano (assistentes), Gustavo Ervino (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)