Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Rosario Central se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Botafogo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Na Sul-Americana, o Inter terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, um a menos que o líder Belgrano. Até o momento, a equipe gaúcha registra três vitórias, dois empates e d duas derrotas.

Do outro lado, o Rosario Central entra em campo com a vantagem do empate para confirmar a classificação para as oitavas de final. Os argentinos disputam uma vaga no mata-mata após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira posição do Grupo H, com sete pontos, atrás do Atlético-MG e do Peñarol

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Alan Patrick, Hyoran e Wesley; Borré.

Rosario Central: Broun; Coronel, Blanco, Quintana e Sandez; Ibarra, Martínez, Lovera e Campaz; Copetti e Ruben.

Desfalques

Internacional

Fernando, Vitão, Thiago Maia e Aránguiz seguem fora.

Rosario Central

Francis Mac Allister, Agustin Bravo, Abel Hernández e Tomas O'Connor estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Arbitragem: