Onde assistir a Internacional x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para o Rio Grande do Sul) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem perder há 15 rodadas, com 11 vitórias e quatro empates, o Internacional volta a campo na briga pela classificação para a Libertadores 2025. Na última rodada, o Colorado venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário.

Por outro lado, o RB Bragantino está na luta contra o rebaixamento. Pressionado, com três empates consecutivos, o Massa Bruta soma 37 pontos, mesma pontuação que o Fluminense, primeira equipe fora do Z-4.

Mais artigos abaixo

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma seis vitórias, contra três do RB Bragantino, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernades, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.

Desfalques

Internacional

Mercado segue lesionado.

RB Bragantino

Nathan Mendes e Thiago Borbas estão machucados.

Quando é?