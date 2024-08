Onde assistir a Internacional x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, com três empates e três derrotas, o Internacional entra em campo pressionado a conseguir a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, o Colorado tem cinco jogos a menos devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Do outro lado, o Palmeiras vem de derrota para o Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e agora volta suas atenções para o Brasileirão. Em busca da recuperação, o Verdão, com 36 pontos, vem de duas derrotas consecutivas no torneio nacional.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan) e Bernabei; Bruno Gomes (Thiago Maia), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré e Valencia.

Palmeiras: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Zé Rafael, Aníbal Moreno e Richard Ríos; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Desfalques

Internacional

Alan Patrick, Fernando e Ivan estão fora.

Palmeiras

Piquerez, Estêvão e Murilo estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Beira-RIo - Porto Alegra, RS