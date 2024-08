Onde assistir a Internacional x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Clássico gaúcho será disputado nesta quarta-feira (14), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há oito jogos no Brasileirão, com cinco empates e três derrotas, o Internacional volta a campo pressionado. Próximo da zona de rebaixamento, o Colorado soma 22 pontos, um a menos que o Corinthians, equipe que abre o Z-4. Porém, a equipe tem cinco jogos a menos disputado.

Do outro lado, o Juventude, em 12º lugar, com 25 pontos, vem de vitória sobre o líder Botafogo por 3 a 2 . Para o confronto em Porto Alegre, o técnico Jair Ventura terá Gabriel, Lucas Barbosa e Alan Ruschel, que cumpriram suspensão na última rodada.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Igor Gomes, Agustín Rogel, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Gomes, Gabriel Carvalho e Wesley; Enner Valencia.

Juventude: Gabriel; Ewerthon (João Lucas), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronnie Carrillo.

Desfalques

Internacional

Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Juventude

Rodrigo Sam, Thiaguinho, Lucas Freitas, Jean Carlos e Gilberto estão no DM, enquanto Matheus Claus está suspenso.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS