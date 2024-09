Onde assistir a Internacional x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Internacional volta a campo com o objetivo de garantir uma vaga na Libertadores. Com 32 pontos e ocupando uma posição no meio da tabela, o Colorado está a nove pontos do São Paulo, a equipe que atualmente fecha o G-6.

"Conseguimos conciliar resultado e desempenho. A partir de agora, é ampliar a janela de bons resultados, subir na tabela e se colocar na parte da frente, almejando coisas importantes. As posições classificatórias para a Libertadores estão ali na frente. Penso que é o nosso horizonte", afirmou o técnico Roger Machado.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Fortaleza vem de uma derrota por 2 a 0 para o Botafogo e agora busca se recuperar para retomar a liderança do Brasileirão. Na vice-liderança, com 48 pontos, o Leão do Pici pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória. O Botafogo, com 50 pontos, é o atual líder.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Técnico: Roger Machado.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Internacional

Enner Valencia, Rochet e Borré estão com suas respectivas seleções, enquanto Wanderson, Fabrício e Fernando estão no DM. Já Wesley cumprirá suspensão.

Fortaleza

Kervin Andrade e Kuscevic estão defendendo suas seleções, enquanto Tomás Cardona está suspenso.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS