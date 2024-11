Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (8), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Criciúma por 2 a 0, o Internacional, em quinto lugar, com 56 pontos, está na briga direta por uma vaga na Libertadores 2025. Para o confronto em casa, o técnico Roger Machado não poderá contar com Fernado, lesionado. Assim, Rômulo deve seguir como titular.

Por outro lado, o Fluminense, que em um jogo a menos disputado, aparece em 14º lugar, com 37 pontos, e luta contra o rebaixamento. No momento, o Tricolor está a três pontos do Athletico-PR, primeira equipe no Z-4. Na última rodada, o time de Mano Menezes empatou com o Grêmio por 2 a 2.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 23 do Fluminense, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Wanderson); Borré. Técnico: Roger Machado.

Fluminense: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Renato Augusto; John Kennedy, Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Internacional

.Fernando está lesionado.

Fluminense

.Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias estão suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo.

Quando é?