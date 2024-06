Onde assistir a Internacional x Delfín ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo neste sábado (8), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Delfín se enfrentam neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Na terceira posição do Grupo C, com oito pontos, o Internacional precisa da vitória para disputar os playoffs Sul-Americana. Até o momento, o Colorado registra duas vitórias, dois empates e uma derrota. Um aproveitamento de 53%.

Do outro lado, o Delfín, também com os mesmos oito pontos, leva a melhor no número de gols marcados (9 a 7)j. Assim, os equatorianos jogam pelo empate para avançar para os playoffs Sul-Americana.

Prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Alario.

Delfín: Bellolio; Cuero, Goitea, Gariglio e Elordi; Humanante, Mino e Mieles; Mejia, Alman e Messiniti.

Desfalques

Internacional

Rochet, Enner Valencia e Rafael Borré estão com as seleções do Uruguai, Equador e Colômbia, respectivamente.

Delfín

Sem desfalques confirmados.

Quando é?