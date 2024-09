Onde assistir a Internacional x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (16), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Internacional ocupa a oitava posição do Brasileirão, com 35 pontos. Já o Cuiabá, com 22 pontos, luta contra o rebaixamento. Na última rodada, o Dourado empatou sem gols com o Juventude.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago, Tabata (Wesley), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borré.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max e Lucas Fernandes (Fernando Sobral); Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta.

Desfalques

Internacional

Rômulo cumprirá suspensão.

Cuiabá

Denilson está suspenso, enquanto André Luís está machucado.

Quando é?

Data: segunda-feira, 16 de setembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS