Onde assistir a Internacional x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (25), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO na última rodada, o Internacional volta a campo pressionado a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, o Colorado tem quatro jogos a menos no Brasileirão.

Após garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Boca Juniors nos pênaltis por 5 a 4, o Cruzeiro volta suas atenções para o Brasileirão. Com 37 pontos, a Raposa está na briga pelo G-4, mas não vence há três rodadas, acumulando dois empates e uma derrota no torneio nacional.

Mais artigos abaixo

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 29 do Cruzeiro, além de 25 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro 2023, o Colorado venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão (Rogel), Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal; Lautaro Díaz (Arthur Goms )e Dinenno.

Desfalques

Internacional

Wanderson, Alan Patrick e Fabricio segue no DM.

Cruzeiro

Matheus Pereira está suspenso, enquanto Gabriel Veron e Rafa Silva estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS