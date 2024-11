Onde assistir a Internacional x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com uma sequência positiva de oito vitórias e quatro empates nos últimos 12 jogos, o Internacional segue firme na disputa por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Atualmente em quinto lugar, com 53 pontos, o Colorado está apenas dois pontos atrás do Flamengo, que ocupa a quarta posição. Em situação oposta, o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 37 pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o Tigre está a três pontos do Athletico-PR, primeiro time dentro do Z-4.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 13 vitórias, contra três do Criciúma, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias e Miguel Trauco (Fellipe Mateus); Barreto, Newton, Marcelo Hermes e Matheusinho; Allano (Bolasie) e Vizeu.

Desfalques

Internacional

Mercado, Ivan e Fernando seguem no departamento médico.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?