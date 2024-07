Onde assistir a Internacional x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Orlando Scarpelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Bahia, Sergipe, Piauí, Alagoas, Ceará Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o São Paulo e ser derrotado pelo Vitória por 2 a 1, o Internacional volta ao campo em busca da recuperação. No meio da tabela, com 11 pontos, o Colorado mira subir na tabela de classificação.

Do outro lado, o Corinthians está lutando contra o rebaixamento. Com sete pontos e um aproveitamento de 25%, o Timão está a um ponto do Grêmio, equipe que abre o Z-4. Na rodada anterior, a equipe empatou com o São Paulo por 2 a 2.

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 21 do Internacional, além de 38 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Colorado venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Bruno Henrique e Aránguiz; Wanderson, Hyoran e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Internacional

Vitão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Corinthians

Diego Palácios, machucado, e Fausto Vera, em negociação para deixar o clube, são desfalques. Já Carlos Miguel e Caetano estão suspensos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli - Florianópolis, SC

Arbitragem: Wagner do Nascimento (árbitro), Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves (assistentes), Tarcizo Pinheiro (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)