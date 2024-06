Onde assistir a Internacional x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Internacional aparece na sétima posição do Brasileirão, com 17 pontos em nove jogos disputados. Até aqui, foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Atlético-MG, no meio da tabela, com 14 pontos e um aproveitamento de 46%, chega pressionado após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Para o confronto, o técnico Milito terá o retorno de Hulk após dois jogos afastado.

Prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado (Robert Renan ou Igor Gomes) e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick (Aránguiz); Wesley, Alario e Wanderson.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios (Mariano) Battaglia, Zaracho, Pedrinho e Scarpa; Paulinho e Hulk.

Desfalques

Internacional

Bustos e Fernando vão cumprir suspensão.

Atlético-MG

Everson, Alisson, Rubens, Otávio Saravia e Maurício Lemos estão lesionados, enquanto Igor Gomes está suspenso.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse - Criciuma, SC