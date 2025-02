Onde assistir a Inter Miami x Sporting KC e mais do time de Lionel Messi na Copa dos Campeões Concacaf 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Lockhart Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Sporting KC se enfrentam nesta terça-feira (25), às 22h (de Brasília), no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa dos Campeões Concacaf 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o New York City por 2 a 2 na estreia da MLS, o Inter Miami volta suas atenções para a disputa da Concachampions. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe de Lionel Messi tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Por outro lado, o Sporting Kansas City precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa dos Campeões Concacaf 2025. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Aviles, Lujan, Alba; Cremaschi, Redondo, Busquets, Picault; Messi; Suarez.

Sporting KC: Pulskamp; Davis, Rosero, Voloder, Leibold; Garcia, Radoja, Rodriguez; Salloi, Joveljic, Thommy.

Desfalques

Inter Miami

Drake Callender e Yannick Bright estão lesionados.

Sporting KC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?