Onde assistir a Independiente del Valle x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Banco Guayaquil; confira a transmissão e outras informações do jogo

Independiente del Valle e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A volta está marcada para o dia 24, na Bombonera. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada, além da Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as oitavas de final da Copa Argentina, o Boca Juniors volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, dois a menos que o líder Fortaleza.

Do outro lado, o Independiente del Valle estrou na disputa para as oitavas de final da Sul-Americana após terminar em terceiro lugar do Grupo F da Copa Libertadores, com sete pontos. No torneio, foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal e Beder Caicedo; Cristian Zabala, Renato Ibarra e Kendry Páez; Romario Ibarra, Joao Ortíz e Renzo López.

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Lema, Figal (Medel) e Blanco; Fernández, Medina, Ezequiel Fernández e Zenon; Merentiel e Cavani.

Desfalques

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil - Quito, EQU