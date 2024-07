Onde assistir a Guarani x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Sport se enfrentam neste domingo (7), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há nove jogos na Série B, com seis derrotas e três empates, o Guarani entra em campo pressionado em busca da recuperação. No momento, a equipe ocupa a lanterna do torneio, com apenas seis pontos conquistados.

Do outro lado, o Sport está na briga para entrar no G-4. Com 20 pontos, o Leão da Ilha está a dois do Operário-PR, quarto colocado. Nos últimos três jogos, foram dois empates e uma derrotas. Um aproveitamento de 55% na Série B.

"A Série B está muito disputada, muito embolada realmente. A gente vê ali que a pontuação dos primeiros até o meio da tabela está muito apertada. Então é agora que a gente tem que começar a pontuar mais, a ganhar mais jogos, porque a partir de agora a gente começar a ver quem briga pelo quê. A gente tem que estar em cima para fincar nosso pé por lá", afirmou Zé Roberto.

"Será um jogo extremamente difícil, apesar do Guarani estar na parte de baixo da tabela. A gente sabe como é que é a Série B. O Botafogo-SP (último adversário do Sport) mesmo estava na lanterna e ganhou quatro jogos seguidos, então a gente tem que ter atenção", completou.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Yan Henrique, Lucas Adell, Léo Santos e Vinicius Yuji (Jefferson); Lucas Araújo, Matheus Bueno e Anderson Leite (Bruno Oliveira); Airton, Caio Dantas e Reinaldo.

Sport: Caíque França; Roberto Rosales (Fabricio Domínguez), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Riquelme (Chico); Felipe, Fábio Matheus (Fabricio Domínguez) e Titi Ortíz; Lucas Lima, Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Barletta.

Desfalques

Guarani

Diogo Mateus, Luan Dias e João Victor estão suspensos.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

Arbitragem: Maguielson Lima (árbitro), Lucas Torquato e Lucas Costa (assistentes), Thiago Lourenço (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)