Onde assistir a Guarani x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Brusque por 1 a 0, o Guarani busca emplacar a segunda vitória consecutiva em casa. O Bugre, que ocupa a lanterna da Série B com 17 pontos, está a seis pontos do Botafogo-SP, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Santos perdeu a liderança da Série B para o Mirassol na última rodada, após a derrota por 1 a 0 para o Avaí. Atualmente, o Peixe soma 37 pontos, um a menos que o líder Mirassol.

Prováveis escalações

Guarani: Douglas Borges; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson; João Victor, Matheus Bueno, Luan Dias e Airton; Caio Dantas e Marlon.

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch.

Desfalques

Guarani

Vladimir está fora.

Santos

João Paulo, Aderlan e Kevyson seguem no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP